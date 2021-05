Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht am Sparparadies

Bendorf/Rhein (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Während der Geschädigte im Sparparadies einkaufte, touchierte der bislang unbekannte flüchtige Fahrer den rechtsseitig in Längsaufstellung zur Fahrbahn parkenden PKW und verursachte an dessen Frontstoßstange einen Sachschaden. Wer kann Hinweise geben?

