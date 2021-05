Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Bendorf-Mühlhofen

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, den 06.05.2021 kam es in der Hüttenstraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte gab an, dass er seinen schwarzen PKW während seiner Mittagspause zwischen 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkt hatte. In dieser Zeit streifte der/die bislang unbekannte Fahrer/in beim Vorbeifahren seinen PKW und verursachte einen Sachschaden am linken Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

