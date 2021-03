Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines PKW durch Brandstiftung

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, 28.03.2021 wurde um 04:00 Uhr der Brand eines VW Golf in der Burgstraße in Lahnstein gemeldet. Bei Eintreffen der Kollegen stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde unter dem Fahrzeug eine Dose Feuerzeugbenzin festgestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss man davon ausgehen, dass der VW Golf durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesteckt wurde. Am PKW entstand ein Schaden in niedrigem 5-stelligem Bereich.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die Hinweise zu dem PKW-Brand geben können, sich zu melden.

