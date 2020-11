Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: 19. Einsatztag im Dannenröder Forst - SkyPod wurde geräumt - Friedliche Demonstration am Nachmittag

GiessenGiessen (ots)

Am heutigen Einsatztag war die Polizei im nördlichen und südlichen Bereich des Dannenröder Forstes überwiegend damit beschäftigt, Personen von Bäumen in Sicherheit zu bringen.

In der Nacht entzündeten Unbekannte in der Nähe des Logistikstützpunktes ein Lagerfeuer. Dieses konnte von einem in der Nähe befindlichen Wasserwerfer mit wenig Aufwand abgelöscht werden. Am Morgen steckten Unbekannte dann auf einem Rettungsweg einen Bauwagen in Brand und blockierten ihn dadurch.

Einzelne Ausbaugegner bewarfen die Einsatzkräfte heute während der Arbeiten mit Lebensmitteln oder beschossen und bewarfen sie mit Feuerwerkskörpern. Dabei wurde niemand verletzt.

Im nördlichen Bereich gelang es den Einsatzkräften am frühen Nachmittag, ein sog. SkyPod in rund 40 Metern Höhe zu räumen. In einer Kanzel an der Spitze befand sich eine Ausbaugegnerin und speziell ausgebildete Einsatzkräfte konnten diese in Sicherheit bringen. Die Rettung gestaltete sich aufwendig, da im Bereich des Gebildes mehrere Seile gespannt waren. Weiterhin mussten zunächst Ausbaugegner aus den umliegenden Bäumen zu Boden gebracht werden.

Am Nachmittag begleiteten die Einsatzkräfte eine angemeldete Versammlung mit rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Sie endete gegen 14:30 Uhr. In der Versammlung befanden sich viele Kinder, welche sich sehr interessiert für die Arbeit der Einsatzkräfte zeigten.

Verkehr: Die B 62 war in den Morgenstunden kurzzeitig gesperrt, konnte dann aber für den restlichen Tagesverlauf wieder halbseitig für den Straßenverkehr freigegeben werden. Einsatzkräfte regelten über den Tag hinweg den Verkehr.

Bilanz: Es wurden heute 70 Personen in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurden 18 Ermittlungs- und 55 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 92 sogenannte Platzverweise ausgesprochen.

