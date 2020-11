Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeug

BendorfBendorf (ots)

Am 19.11.2020, im Zeitraum von 18:00 - 09:00 Uhr (Folgetag), kam es in der Ringstraße in Bendorf zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Unbekannte Täter hatten den Reifen des Fahrzeugs (Audi RS3) mehrmals zerstochen.

Hinweise bzw. verdächtige Wahrnehmungen können der Polizei Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 oder unter pibendorf@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

