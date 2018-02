POL-PDKO: Einbrecher in Rheinböllen und Dichtelbach

Simmern/Hunsrück (ots) - Unbekannte Einbrecher nutzten in den Nachmittagsstunden des vergangenen Freitags die Abwesenheit der Wohnungsinhaber, drangen nach gewaltsamen Öffnen von Türen in die jeweiligen Häuser ein, durchsuchten die Wohnungen und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Die betroffenen Wohnungen liegen einmal am Ortsrand von Rheinböllen in Richtung Dichtelbach,zum zweiten am Ortsrand von Dichtelbach in Richtung Rheinböllen. Nach dem ersten Anschein gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen. Die Polizei in Simmern (Telefon 06761 921-0 oder pisimmern@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich gesehen?

Rückfragen bitte an: pisimmern.wache@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Simmern, 06761 921-0



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell