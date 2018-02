Waldesch (ots) - In der Nacht zum Samstag 24.02.2018 drangen unbekannte Täter in das leerstehende Einfamilienhaus in Waldesch ein und entwendeten dort Schmuck. Hierzu gelangten sie über den rückwärtigen offenen Garten auf das Grundstück und hebelten mit einem Schraubendreher die Terrassentür auf und drangen somit ins Gebäude ein. Im Schlafzimmer durchwühlten sie diverse Kommoden und Schränke auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. Da die Bewohner übers Wochenende verreist waren, war das Haus zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Eine Nachbarschaftsbefragung erbrachte bislang keine Hinweise nun sucht die Polizei in Boppard Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell