Buchenau (ots) - Am 23.02.2018 ereignete sich in Buchenau im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17 Uhr auf dem Aldi Parkplatz in Buchenau ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß der Fahrer beim Ein-oder Ausparken mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw und verursachte daran einen Sachschaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

