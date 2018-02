POL-EN: Wetter- Drei Kinder durch angebranntes Essen verletzt

Wetter (ots) - Am 24.02.2018, gegen 14.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem auslösenden Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße in Wetter gerufen. Auslöser des Rauchmelders war angebranntes Essen auf dem Herd. In der betroffenen Wohnung befanden sich drei Kinder. Diese wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell