POL-EN: Gevelsberg - Unfallverursacher leicht verletzt, Unfallbeteiligter flüchtet

Gevelsberg (ots) - Am 23.02.2018, gegen 20:35 Uhr, parkt ein 77-jähriger Gevelsberger seinen Pkw Fiat am Fahrbahnrand der Hagener Straße. Beim Öffnen der Fahrertür missachtet er den vorbeifahrenden Verkehr und es kommt zur Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug. Hierbei wird der Gevelsberger leicht am linken Arm verletzt. Der Unfallgegner setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern und flüchtet vom Unfallort. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1600,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder flüchtigen Unfallbeteiligen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Gevelsberg unter der Rufnummer 02332-9166 5000 in Verbindung zu setzen.

