POL-PDKO: Brand am Beulsberg

Urbar, Beulsberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter legte im Rheinhang zwischen Urbar und Oberwesel auf einem 10.000 m² Privatgrundstück einen Flächenbrand. Auf der Brachfläche befanden sich lediglich Sträucher, Gebüsch, Hecken etc. Der Täter setzte hierzu zweimal an, beim dritten Versuch griff das Feuer auf die Hecken über. Da es sehr windig war, erfasste vermutlich eine Windböe die Flammen und das Feuer und zog den Berg hinauf. Durch die Freiwillige Feuerwehr Oberwesel konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das Nachbargrundstück mit Hütte übergriff. Bereits letztes Jahr wurde durch unbekannte Täter an dem Hangstück mehrmals "gezündelt". Es entstand kein substanzieller Sachschaden auf dem Grundstück. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

