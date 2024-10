POL-PDMY: Fahrzeug fährt gegen Hauswand

Mayen, Polcher Straße (ots) - Am 06.10.2024, kam es in der Zeit von 23:00 Uhr bis 23:55 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 26, parkenden, Pkw, Ford. Bislang unbekannte Täter zerstachen 3 Reifen an dem Fahrzeug ohne ersichtliche Gründe oder Motive. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

