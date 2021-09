Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Kaisersesch (ots)

Am Mittwoch, 1. September 2021, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Motorradfahrer die L 98 aus Richtung Cochem in Richtung Kaisersesch. Eine 57 Jahre alte Fahrzeugführerin (Geländewagen) bog von der BAB 48, Abfahrt Trier, nach links in Richtung Cochem auf die L 98 und kollidiert mit dem Kradfahrer. Der Kradfahrer aus dem Raum Aachen wird durch den Aufprall erheblich verletzt (Oberschenkelfraktur und Prellungen) und in ein Krankenhaus in Neuwied geflogen. Die PKW Führerin, aus dem Raum Cochem-Zell, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die BAB Abfahrt wurde wegen des Rückstaus kurzfristig gesperrt. Im Einsatz war die Polizei Cochem, die Polizeiautobahnstation Mendig, das DRK, der Rettungshubschrauber, die FFW Kaisersesch, der LBM und ein Abschleppunternehmen.

