Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer - Zeugen gesucht

Antweiler (ots)

ANTWEILER. Am 28.06.2021 kam es gegen 17:35 Uhr in der Gemarkung Antweiler zu einem räuberischen Angriff auf einen Busfahrer. Der bislang unbekannte Täter stieg gegen 17:15 Uhr als alleiniger Fahrgast in Dümpelfeld in den Bus der Linie 864 zu und nahm unmittelbar hinter dem Busfahrer Platz. Nach kurzer Fahrzeit drückte der Täter dem Fahrer einen unbekannten Gegenstand in den Rücken und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Nachdem der Busfahrer diese ausgehändigt hatte, stoppte er den Bus an der Haltestelle an der L73, Abzweigung Eichenbach (K5).

Der Täter verließ sodann den Bus und flüchtete samt Beute in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung:

- ca. 175 cm groß - ca. 20-25 Jahre alt - schlank - Sonnenbrille und FFP2-Maske - schwarze Kappe - schwarze Jogginghose - weißes T-Shirt

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 oder per E-Mail unter kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

