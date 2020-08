Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Mayen, Im Möhren (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde bei der Polizei Mayen nachträglich eine Verkehrsunfallflucht zu Protokoll gegeben. Der Unfall hatte sich bereits am Freitag, den 28.08.2020 gegen 21:55 h, ereignet. Ein 34-jähriger Mann aus Mayen hatte seinen Pkw, vor dem Anwesen Im Möhren 1, Mayen, geparkt und war im Begriff Einkäufe auszuladen, als ein dunkler, VW-Golf zügig vom Habsburgring kommend in die Straße "Im Möhren" einbog. Der Mann konnte den Golf durch Handzeichen zunächst zum Anhalten bewegen, dass seine Lebensgefährtin und deren 7-jährige Tochter die Straße überqueren konnten. Als er den Fahrer wegen der hohen Geschwindigkeit zur Rede stellen wollte beschleunigte dieser sein Fahrzeug so stark, dass er vom linken Außenspiegel des Fahrzeuges am Rücken erfasst wurde und sich bei dem Unfallhergang verletzte. Der männliche Fahrzeugführer des VW-Golf verließ mit hoher Geschwindigkeit die Unfallstelle. Der Geschädigte begab sich in der Folge selbständig ins Krankenhaus.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

