Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Wochenende vom 28.08.2020 bis zum 30.08.2020

Mayen (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler kam es am vergangenen Wochenende zu insgesamt 8 Verkehrsunfällen. In drei Fällen erlitten die Beteiligten leichte Verletzungen. In zwei Fällen wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sachbeschädigung an Toiletten In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch bislang unbekannte Täter die Toilettenhäuschen im Waldkletterpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler umgeworfen. Hierbei entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

