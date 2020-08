Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf der Hauptstraße in Adenau mit anschließender Unfallflucht

Adenau (ots)

Am Freitag 28.08.2020 kam es gegen 20:45 Uhr auf der Hauptstraße in Adenau zu einem Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender PKW. Ein VW Golf mit britischer Zulassung befuhr die Hauptstraße aus Adenau kommend in Fahrtrichtung Breidscheid, als er in einer leichten Kurve aus zunächst nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem ihm entgegenkommenden PKW aus dem Kreis Ahrweiler frontal zusammenstieß. Nach der Kollision flüchteten die drei Insassen des VW Golfs zu Fuß von der Unfallstelle. Trotz Hinweisen von Zeugen blieb die Fahndung nach ihnen zunächst erfolglos. Während die beiden Insassen des Opels durch den Aufprall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurden mussten beide PKW abgeschleppt werden. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Am Samstagmittag erschien schließlich der Unfallverursacher auf hiesiger Polizeidienststelle, um seinen PKW abzuholen. Hierbei räumte er ein, den Unfall verursacht zu haben. Da er merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein PKW bleibt zunächst sichergestellt.

