POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen vom 28.08.2020 bis zum 30.08.2020, 10:00 Uhr

- Bad Breisig - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte -

In der Zeit von Donnerstag, 27.08.2020, 17:30 Uhr auf Freitag, 28.08.2020, 07:00 Uhr wurde versucht, in die Kindertagesstätte Sonnenschein, Bad Breisig, Koblenzer Straße, einzubrechen. Hinweise zu verdächtigen Personen, der näheren Eingrenzung der Tatzeit und/oder dem Täter/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Remagen unter 0264293820 entgegen.

- Sinzig- Anrufe durch angebliche Polizeibeamte -

Am Freitag, den 28.08.2020, meldeten sich im Tagesverlauf mehrere Anrufer aus Sinzig auf hiesiger Dienststelle, die angaben, durch eine angebliche Polizeibeamtin angerufen worden zu sein. Unter der Legende, in der näheren Umgebung Einbrecher festgenommen zu haben, wurde bereits sehr früh im Gespräch nach dem Familienstand und einem möglichen Tresor, bzw. Wertgegenständen gefragt. In allen hier bekannten Fällen durchschauten die Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten frühzeitig das Gespräch, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei Remagen weist noch einmal darauf hin, dass bei ungewöhnlichen Anrufen zeitnah das Gespräch beendet und am Telefon keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden sollte. Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen. Kommt ihnen ein Anruf verdächtig vor, so informieren sie unverzüglich die Polizei. Sollten sie tatsächlich Opfer eines Betruges geworden sein, so zeigen sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann helfen, Tatzusammenhänge zu erkennen und die Täter zu überführen.

- Niederzissen - Einbruch in Floristik-Geschäft -

Zwischen Freitag, dem 28.08.2020, 17:30 Uhr, und Samstag, dem 29.08.2020, ca. 08:00 Uhr, wurde mittels Einschlagen einer Scheibe in das Floristik-Geschäft Oster, Brohltalstraße in Niederzissen,eingebrochen. Hinweise zu verdächtigen Personen, der näheren Eingrenzung der Tatzeit oder dem Täter/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Remagen unter 0264293820 entgegen.

- Remagen - Verkehrsunfall mit Flucht -

Am Samstag, den 29.08.2020, gegen 11:00 Uhr stieß auf dem Parkplatz der Firma Toom ein PKW beim Einparken gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Der Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schades zu kümmern. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang ermittelt werden, so dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

- Niederzissen - Diebstahl eines Rucksacks -

Am 30.08.2020, gegen 0:05 Uhr parkte die Anzeigenerstatterin ihren PKW in Höhe der Horststraße 45 in Niederzissen um. Während des Vorgangs ließ sie ihren Rucksack, schwarz-gelber Wanderrucksack der Marke Deuter, für einen kurzen Moment an der Straße liegen. Direkt im Anschluss stellte sie das Fehlen des Rucksacks fest. Hinweise zu dem oder den Tätern und/oder dem Verbleib des Rucksacks werden an die Polizei Remagen unter Tel.: 02642 93820 erbeten.

