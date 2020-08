POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Mayen

Am 25.08.20, gegen 20:20 h, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Mayen, die Koblenzer Straße stadtauswärts. Er fuhr in den Kreisverkehr der Koblenzer Straße / Hausener Straße ein, als aus Richtung Hausener Straße ein silberner, Pkw, Opel Corsa ebenfalls in den Kreisel einfuhr und die Vorfahrt des Motorrades nicht beachtete. Der Motorradfahrer bremste sein Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam hierbei zu Fall. Der Fahrzeugführer des Opel-Corsa flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt, ohne sich um den entstanden Schaden an dem Motorrad Suzuki, Typ: GM 51 B / GS 500 E, zu kümmern. Der Motorradfahrer blieb zum Glück unverletzt, die Schadenshöhe an seinem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500.- EUR. Eine kurz nach dem Unfallereignis eintreffende Fahrzeugführerin aus Mayen versuchte den flüchteten Pkw noch zu verfolgen, musste jedoch die Verfolgung aufgrund von gesundheitlichen Problemen abbrechen. Sie wurde durch das DRK in Höhe des St.-Veit-Parks behandelt. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

