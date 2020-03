Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Altenheim - Tresor entwendet

Mayen (ots)

Mayen. Im Zeitraum von Freitag, 06.03.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 09.03.2020, 06:20 Uhr ereignete sich ein Einbruch in das Alten- und Pflegeheim St. Johannes in der Mayener Innenstadt, Kirchplatz 5. Die Täter hebelten ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster auf und kletterten in einen Büroraum. Dort wurde ein Tresor von der Wand gestemmt und komplett entwendet. In dem Tresor befanden sich u.a. Bargeld und schriftliche Unterlagen. Die Tat ereignete sich im Verwaltungstrakt, Bereiche der Bewohner waren nicht betroffen. Möglicherweise steht ein lautes Geräusch in den frühen Morgenstunden des 09.03.2020 gegen 02.00 Uhr mit der Tat in Zusammenhang. Zeugen, die verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Umfeld des Altenheims bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen. Tel.: 02651 / 801-0 od. kimayen@polizei.rlp.de

