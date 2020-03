Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 49, zwischen Pommern und Klotten

Cochem (ots)

Am 09.03.2020, gegen 09:05 Uhr, fuhr ein mit Split beladenes Baustellenfahrzeug auf der B 49 von Pommern in Richtung Klotten. In Höhe des Anwesens "Galgenberg" musste dieses einem ihm entgegenkommenden Transporter ausweichen und landete im angrenzenden Weinberg. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671/984110, wenden.

