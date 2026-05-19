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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person.

Liebenscheid (ots)

Liebenscheid. Gegen 17:00 Uhr kam aus auf der B54, zwischen der Abfahrt Stein-Neukirch und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen (Siegerlandflughafen) zu einem Verkehrsunfall im Begegungsverkehr mit einer eingeklemmten Person. Von Presseanfragen bitten wir derzeit Abstand zu nehmen und verweisen auf die noch folgende Pressenachtragsmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.05.2026 – 07:14

    POL-PDMT: Einbruch ins Jugendzentrum

    Hachenburg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 13.05.26 bis Montag, den 18.05.26 kam es zu einem Einbruch in das Jugendzentrum in Hachenburg. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam eine Terrassentür und entwendete anschließend Spielkonsolen, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg ...

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