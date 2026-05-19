POL-PDMT: Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person.
Liebenscheid (ots)
Liebenscheid. Gegen 17:00 Uhr kam aus auf der B54, zwischen der Abfahrt Stein-Neukirch und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen (Siegerlandflughafen) zu einem Verkehrsunfall im Begegungsverkehr mit einer eingeklemmten Person. Von Presseanfragen bitten wir derzeit Abstand zu nehmen und verweisen auf die noch folgende Pressenachtragsmeldung.
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