POL-PDMT: Einbruch ins Jugendzentrum

Nastätten (ots) - Der Geschädigte wird am 18.05.2026 gegen 16:50 Uhr im REWE Markt in Nastätten durch einen angeblich taubstummen Spendensammler für Gehörlose "angesprochen". Der Geschädigte will dem Täter 10EUR geben. Nachdem er die 10EUR aus seiner Geldbörse entnommen hatte und dem Täter geben wollte, deckte dieser mit einer Kladde die Geldbörse ab und ...

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