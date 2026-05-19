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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch ins Jugendzentrum

Hachenburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 13.05.26 bis Montag, den 18.05.26 kam es zu einem Einbruch in das Jugendzentrum in Hachenburg. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam eine Terrassentür und entwendete anschließend Spielkonsolen, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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