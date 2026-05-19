POL-PDMT: Einbruch ins Jugendzentrum
Hachenburg (ots)
In der Zeit von Mittwoch, den 13.05.26 bis Montag, den 18.05.26 kam es zu einem Einbruch in das Jugendzentrum in Hachenburg. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam eine Terrassentür und entwendete anschließend Spielkonsolen, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.
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