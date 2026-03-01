PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bogel - Diebstahl von Grabschalen auf dem Friedhof

Bogel (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.02.2026, bis Sonntag, den 01.03.2026, kam es zum Diebstahl von mindestens zwei Grabschalen von zwei Einzelgräbern auf dem Friedhof in Bogel. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass von weiteren Gräbern die Grabschalen entwendet worden sein könnten. Diesbezüglich werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Tel.: 06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
