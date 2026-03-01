PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand am Neubau der Anne-Frank-Realschule

Montabaur (ots)

Am Sonntagmorgen wurde durch einen aufmerksamen Radfahrer ein Brand an der Fassade des Neubaus der Anne-Frank-Realschule gemeldet. Durch die integrierte Leitstelle Montabaur wurde unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Montabaur alarmiert, welche vor Ort einen Brand im Bereich des Holzdaches orten konnte. Dieser wurde durch die Kräfte gelöscht, so dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass durch Schweißarbeiten im Dachbereich am Vortag ein Schwellbrand entstanden war, der erst am Morgen entdeckt wurde und auf einen kleinen Teil der Fassade übergriff. Vor Ort waren ebenfalls Beamte der Polizeiinspektion Montabaur, ein Rettungswagen, ein First-Responder sowie Mitarbeiter der zuständigen Kreisverwaltung des Westerwaldkreises.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

