Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Höhn (ots)

Höhn. Am Freitag, dem 20.02.2026, im Zeitraum von 11:50 bis 12:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn an einem schwarzen BMW X3 der Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

