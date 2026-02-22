POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht
Höhn (ots)
Höhn. Am Freitag, dem 20.02.2026, im Zeitraum von 11:50 bis 12:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn an einem schwarzen BMW X3 der Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
