POL-PDMT: Nochern - Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis

56237 Alsbach (ots) - Alsbach - Am Freitag, den 13.02.2026 wurde gegen 13.50 Uhr der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen gemeldet, dass ein Hund in ein Erdloch gefallen wäre. Die Besitzerin konnte den Hund aber nicht auffinden. Durch eine Streife konnte der Hund in einem offenen Abwasserschacht gefunden werden, der sich auf einer Weide befand. Aufgrund der Tiefe des Schachtes und des Gewichts und Größe des Tieres ...

