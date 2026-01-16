POL-PDMT: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls
Nastätten (ots)
Am späten Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr der 87-jährige Fahrer eines PKW den bisherigen Informationen zufolge die Bahnhofstraße in Nastätten, als dieser vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verlor und frontal mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
