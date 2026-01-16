PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

Nastätten (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr der 87-jährige Fahrer eines PKW den bisherigen Informationen zufolge die Bahnhofstraße in Nastätten, als dieser vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verlor und frontal mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

