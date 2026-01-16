POL-PDMT: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

Hachenburg (ots) - Am Abend des 15.01.2026 zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Hachenburg abgestellter Skoda Kombi durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer: ...

