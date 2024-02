POL-PDMT: Holzheim. Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Montabaur (ots) - Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Klostergasse in Montabaur (Verbindung zwischen Alter Markt und Konrad-Adenauer-Platz) zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zunächst zwei Personengruppen auf dem Konrad-Adenauer-Platz in einen verbalen Streit geraten. Als sich eine Personengruppe entfernte, ging die andere Gruppe ihr nach. In der Klostergasse eskalierte der Streit in Form von Schlägen ...

