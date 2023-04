Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW Aufbruch auf dem Parkplatz Golfhotel Denzerheide -ZEUGEN GESUCHT-

Montabaur -Denzerheide- (ots)

In der vergangenen Nacht wurde bei einem, auf dem Parkplatz des Golfhotels Denzerheide, in 56337 Eitelborn, geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und der Pkw durchwühlt. Glücklicherweise wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der Parkplatz liegt unmittelbar an der B 261. Zeugen die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur (Tel.: 02602/92260 od. pimontabaur.wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell