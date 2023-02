POL-PDMT: Prath - Verkehrsunfall mit Flucht

Dreifelden (ots) - Am Donnerstag den 09.02.2023 ereignete sich um 16:50 Uhr in Dreifelden ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Ein Audi befuhr zunächst die Landstraße aus Richtung Linden in Fahrtrichtung Dreifelden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug an einer Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang von Dreifelden, nach links von der Fahrbahn ab. Es durchfuhr einen Holzzaun und ...

