POL-PDMT: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Hachenburg (ots) - Der Geschädigte hatte sein schwarzes Fahrrad am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, vor dem Gebäude einer Arztpraxis in der Saynstraße abgestellt. Al er nur wenige Minuten später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war dieses verschwunden. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Fahrrad entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Rückfragen bitte an: ...

