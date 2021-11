Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf; Hömberg: Beinahe- Unfall durch herabfallende Ladung

Am 08.11.2021 gegen 14:00 Uhr wurde auf der Strecke zwischen Hömberg und Welschneudorf ein Fahrzeug mit Anhänger gemeldet, welches Ladung verlor. Ein größeres Metallteil fiel hierbei vom Anhänger, so dass eine dahinter fahrende PKW- Fahrerin beinahe mit diesem kollidiert wäre. Der Verursacher sei daraufhin ohne anzuhalten weiter gefahren. Bei dem Metallteil dürfte es sich um eine Art Lüftungsschacht handeln. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kastenwagen gehandelt haben. Hinweise zu dem Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (02603 9700) erbeten.

