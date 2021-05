Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod- Fund einer/s toten Katze/Katers in Rennerod, Hauptstraße Einmündung zur Bahnhofstraße

Rennerod (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, gegen 16 Uhr wurde der Polizeiinspektion Westerburg der Fund einer/s toten Katze/Katers, Fellfarbe schwarz-bräunlich, mitgeteilt. Das Tier konnte in der Hauptstraße an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf dem Gehweg aufgefunden werden und wurde in eine nahegelegene Tierarztpraxis verbracht. Das Tier hat leider keinen Chip und auch keine Tätowierung, sodass der aktuelle Besitzer namentlich unbekannt ist. Sollten Sie ihr Tier vermissen, welches auf die oben genannte Beschreibung und Örtlichkeit passt, so melden Sie sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer:02663-98050.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell