Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Kollision auf Supermarktparkplatz

Bad MarienbergBad Marienberg (ots)

Am Freitag, 06.11.2020, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Marienberg-Langenbach. Demnach ging die Fußgängerin auf der Durchgangsfahrbahn des Parkplatzes und wurde hierbei von einem vorbeifahrenden PKW am linken Arm erfasst. Es kam zur Kollision zwischen dem rechten Außenspiegel des PKW und dem linken Arm der Fußgängerin, wobei diese leicht verletzt wurde. Die Polizei in Hachenburg sucht Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese sich unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell