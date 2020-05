Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn- Verkehrsunfall mit Flucht - ZEUGENAUFRUF!!!

Höhn (ots)

Am Montag, den 18.05.2020 gegen 18:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße, Höhe der Hausnummer 46, in 56462 Höhn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silberfarbenen Opel Astra und einem unbekannten orangefarbenen Transporter mit Anhänger (mit Absicherungstafel und orangefarbenen Pfeil). Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin sich der orangefarbene Transporter mit Anhänger unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer: 02663-98050 zu melden.

