Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr, befuhren ein Hyundai Tucson und ein Renault Megane die zweispurige Ringstraße nebeneinander in Fahrtrichtung Turnstraße. Nach dem Abbiegen in die Schützenstraße kam der Megane auf die Fahrspur des Hyundai und es kam zur Kollision. An der nächsten Ampel forderte der 64jährige Fahrer des Tucson den Renault-Fahrer auf, ihm zwecks Personalienaustausch zu folgen. Als der vorausfahrende Tucson in der Bahnhofstraße in einer Parklücke anhielt, fuhr der Renault einfach weiter über die Gasstraße in die Teichstraße. Es handelte sich um einen neueren, blauen Renault Megane, der eine Beschädigung am Stoßfänger vorne rechts aufweisen müsste. Das Kennzeichen wurde mit MY-C ..., der Rest leider unsicher, abgelesen. Der Fahrer war circa 50 Jahre alt und hatte lichtes, brünettes Haar. Am Hyundai wurde die Fahrertür beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt circa 250 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell