POL-PDPS: Unfallflucht

Ein Renault Clio wurde am Montag, um 08:30 Uhr, auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Lemberger Straße geparkt. Als die Fahrerin 1 Stunde später zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

