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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Wehbach

Kirchen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 19.06., 14:30 Uhr, und Sonntag, 21.06.2026, 18 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichenschild SI-E6002 von einem in der Straße "Am alten Bahnhof" abgestellten Kia.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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