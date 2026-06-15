Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Baustellenabsicherung entfernt
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Freitag, 12.06.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 11.30 Uhr, entfernten unbekannte Täter mehrere Warnbaken, die zur Absicherung einer Baustelle auf der Bundesstraße 256 in Hamm (Sieg), Höhe Auermühle, aufgestellt waren. Die Warnbaken konnten unweit der Baustelle aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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