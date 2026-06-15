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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Baustellenabsicherung entfernt

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.06.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 11.30 Uhr, entfernten unbekannte Täter mehrere Warnbaken, die zur Absicherung einer Baustelle auf der Bundesstraße 256 in Hamm (Sieg), Höhe Auermühle, aufgestellt waren. Die Warnbaken konnten unweit der Baustelle aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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