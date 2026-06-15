POL-PDNR: Baustellenabsicherung entfernt

Neuwied (ots) - In der Nacht zum Samstag, 13. Juni 2026, kam es gegen 02:00 Uhr in der Neuwieder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw eine dort aufgestellte Verkehrsbeschilderung. Das umgefahrene Schild geriet unter das Fahrzeug und wurde von diesem mitgeschleift. Zeugen ...

mehr