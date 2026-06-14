Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Haustür
Dierdorf OT Giershofen (ots)
In den frühen Morgenstunden des 14.06.2026 kam es im Bereich der Straße Am Schlimmberg, 56269 Dierdorf OT Giershofen zu einer Sachbeschädigung an der Haustüre eines Einfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter beschädigte hier den Glaseinsatz der Türe mittels stumpfer Gewalteinwirkung.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Telefon: 02634-952-0
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