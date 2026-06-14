PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Haustür

Dierdorf OT Giershofen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.06.2026 kam es im Bereich der Straße Am Schlimmberg, 56269 Dierdorf OT Giershofen zu einer Sachbeschädigung an der Haustüre eines Einfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter beschädigte hier den Glaseinsatz der Türe mittels stumpfer Gewalteinwirkung.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 16:04

    POL-PDNR: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Regenüberlaufbecken

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am 12.06. wurden durch einen Zeugen mehrere schwarze Farbschmierereien an der Türe zu einem Regenüberlaufbecken in Kirchen (Sieg) im Bereich Struthof / Wasserkraftwerk an der Sieg festgestellt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK'in Wagner - ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 08:15

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt / Beschuldigter fährt selbst bei der Polizei vor

    Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Mofa bei der Polizeiinspektion Altenkirchen vor. Er beabsichtigte, sein verlorenes Mobiltelefon, welches bei der Polizei abgegeben wurde, abzuholen. Während des Gesprächs konnte festgestellt werden, dass der Mofa-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 08:07

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 11.06.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, Hochstraße, durch. Hierbei konnten 6 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren