Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuwieder Innenstadt

Neuwied (ots)

In der Nacht zum Samstag, 13. Juni 2026, kam es gegen 02:00 Uhr in der Neuwieder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw eine dort aufgestellte Verkehrsbeschilderung. Das umgefahrene Schild geriet unter das Fahrzeug und wurde von diesem mitgeschleift. Zeugen hatten den Unfallhergang beobachtet und die Polizei verständigt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte Hinweise auf einen aktuellen Alkoholkonsum fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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