POL-PDNR: 25-Jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung

Neuwied (ots) - Am 27.03.2026 gegen 23:55 Uhr gingen bei hiesiger Dienststelle mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung in der Langendorfer Straße (Fußgängerzone) vor einer dortigen Gaststätte ein. Nach einem zunächst verbalen Streit zwischen dem 35-jährigen Beschuldigten und dem 34-jährigen Geschädigten, schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging der ...

mehr