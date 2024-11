POL-PDNR: Radfahrer verliert Bargeld

Unkel (ots) - Am Donnerstagmittag (31.10.2024, 13:40 Uhr) kam es zum Diebstahl einer Handtasche in der Damentoilette eines Einkaufsgeschäfts an der Anton-Limbach-Straße in Unkel. Die 85-jährige Geschädigte stellte ihre gelbe Lederumhängetasche auf der Waschablage ab und wusch sich die Hände. Diesen Moment nutzte eine hinter ihr stehende Täterin aus, nahm die Handtasche an sich und verließ die WC-Räume anschließend. In der Tasche befand sich neben Schlüsseln und ...

