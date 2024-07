POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Linz am Rhein (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde in der Tiefgarage in Linz ein geparkter Pkw beschädigt. Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt, da das Schadensbild auf vorsätzliches Zerkratzen hindeutet, jedoch auch durch einen gekippten Gegenstand neben dem Fahrzeug verursacht worden sein könnte. Die Linzer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche ...

