POL-PDNR: Flammersfeld- Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person B256 Flammersfeld in Fahrtrichtung Oberlahr

Fürthen (ots) - Am Montag, 08.07.2024, gegen 16.40 Uhr, geriet in Fürthen, Parkstraße, bei Gartenarbeiten eine Hecke in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) schnell gelöscht werden, sodass lediglich an der Hecke Sachschaden entstand. Neben der Feuerwehr waren Beamte der PI Altenkirchen im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

