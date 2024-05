POL-PDNR: Auffahrunfall - Eine Person leicht verletzt

Niederfischbach (ots) - Am 06.05.2024 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach zur Beschädigung eines am Fahrbahnrand geparkten PKW, durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug. An dem geparkten PKW wurden der Außenspiegel sowie die Fahrertür beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise ...

