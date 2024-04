Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bedrohung zum Nachteil von Rettungskräften

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine Anwohnerin in Linz am Rhein auf einen Mann aufmerksam, welcher sich augenscheinlich in hilflosen Lage befand. Durch die aufmerksame Zeugin wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der 63-jährige Patient verhielt sich gegenüber den Kräften des Rettungsdienstes aggressiv und bedrohte zudem den diensthabenden Notarzt. Der Beschuldigte gab dabei unter anderem an, im Besitz einer Schusswaffe zu sein und diese gegen die Rettungskräfte einsetzen zu wollen. Aufgrund dessen wurde die Polizeiinspektion Linz zur Unterstützung alarmiert. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen (Person und Wohnung) konnten die Beamten keine Waffe auffinden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von weit über zwei Promille an. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eröffnet. Eine weitergehende medizinische Behandlung wurde durch die Rettungskräfte nicht durchgeführt.

