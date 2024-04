POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Wohngebäudebrand in Dierdorf

Dattenberg (ots) - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Dattenberg. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße Auf der Hohl und kollidierte aus bis dato ungeklärter Ursache mit dort abgestellten Müllcontainern. Einer der Müllcontainer wurde mit derartiger Wucht getroffen, dass dieser in einen angrenzenden Grundstückszaun geschleudert wurde und diesen ebenfalls beschädigte. In ...

