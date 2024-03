POL-PDNR: Illegale Müllablagerung

Almersbach (ots) - Am Freitag, 01.03.2024, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich in Almersbach, Koblenzer Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Koblenzer Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Fluterschen. Hinter dem Zweirad fuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin. In Höhe der Einmündung Koblenzer Straße / Auf´m Eichhahn ...

mehr